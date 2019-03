Eduskuntaan palannut Rinne: "Sota ei yhtä miestä kaipaa, mutta olen mielelläni mukana"

Yli kaksi kuukautta sairauslomalla ollut sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne aloitti työt eduskunnassa tänään. Työpäivä alkoi kahvittelulla eduskuntaryhmän kanssa median ympäröimänä.

Sairausaikana 12 kiloa laihtunut Rinne sanoi jalkojensa kuntoutuneen niin, että kävelymatkan pituudelle ei enää ole rajoituksia. Kerroksien välit eduskunnassa sujuvat hyvin portaita pitkin. Painokin on alkanut palata.

– Oma tunne on hirveän hyvä. Nukun hyvin eikä ole minkäänlaisia tuntemuksia missään. Lääkärit totesivat jo neljä viikkoa sitten, että olet kuntoutuksessa sen takia, että saadaan sun lihakset ja hermotus pelamaan.

Rinne kertoo, että hänellä on normaali lääkitys liittyen sepelvaltio- ja verenpainetautiin.

– Treenaan joka päivä isoja lihaksia ja pieniä lihaksia ja yritän saada hermotuksen pelaamaan mahdollisimman hyvin. Kaikki on fysioterapeuttien ohjeiden mukaan tapahtuvaa. Viisi viikkoa sitten ranteet liikkuivat, mutta nyt kävelen portaita, joten nopeaa on kuntoutuminen ollut.

Rinteen vakavista terveysongelmista kerrottiin tietoa julkisuuteen tipotellen, mikä on herättänyt hämmästystä.

– En kyllä tiedä ketään julkiksuuden politiikkoa, jonka terveydentilasta olisi kerrottu näin avoimesti koko ajan sen mukaan, kun tilanne on edennyt.

Voitonvarmana vaaleihin

Rinne kertoi, että hänellä oli sairauslomansa aikana aikaa miettiä politiikkaa. Alle kuukauden päästä oleviin eduskuntavaaleihin hän suhtautuu voitonvarmasti.

– Nyt haluan tehdä politiikkaa. Sdp voittaa vaalit 14. huhtikuuta, Rinne latasi.

Vaalitilaisuuksiin Rinne aikoo osallistua ensi viikosta alkaen.

Antti Rinteen paluussa oli suuren mediatapahtuman tuntua.

Eduskunnan käsittelyssä olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta Rinne pitää hallituksen sekavana sähläämisenä.

– Ei se ole paljon muuttunut siitä, mitä se on ollut tähän asti. Kokonaisuus on hallituksen käsissä: onko se vastine sellainen, joka vastaa perustuslakivaliokunnan ehtoihin.

Rinne kiitteli aamukahveilla häntä sairauslomalla tuurannutta puoluejohtoa.

– Täytyy sanoa, että Sanna Marin ja Lindtmanin Antti ja muut ovat pärjänneet upeasti.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman hehkutti, että sdp:lle on upeaa, kun kaima tulee takaisin.

– On ollut iso asia, että puheenjohtaja on ollut pois, mutta Antin sanoin olemme pelanneet hyvin yhteen ja pitäneet omaa vaihtoehtoa esillä. Sillä on kuitenkin iso merkitys, että ykköskapteeni on ruorissa, kun mennään eduskunnan ja vaalien loppusuoralle.