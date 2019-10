Eduskunta harvinaisen samoilla linjoilla kaivoslain uudistamisesta: "Monikansalliset yhtiöt ovat kaivaneet rikkauksia maastamme ilmaiseksi"

Kansanedustajat tuntuivat keskiviikon täysistunnossa olevan harvinaisen yksimielisiä siitä, että kaivoslainsäädäntöä on uudistettava. Keskiviikkona lähetekeskustelussa käsiteltiin kaivoslain uudistamista vaativaa kansalaisaloitetta, mutta kaivoslain uudistaminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

Kaivoslaki nyt! -kansalaisaloitteen lähtökohtana on muuttaa kaivoslakia siten, että Suomen maaperän kaivosmineraalit ovat valtion ja maanomistajien omaisuutta. Aloitteessa lisäksi vaaditaan, että vakuudet ympäristövahinkojen, konkurssien ja jälkitöiden varalle säädetään riittäviksi.

– Kaivostuotannosta tulee uuden lain myötä maksettavaksi kohtuulliset hyödyntämiskorvaukset yhteiskunnalle, aloitteessa lisäksi sanotaan.

Muun muassa kokoomuksen Pauli Kiuru sanoi, että korjausta vaatii ainakin se, että kunnalla pitää olla oikeus estää kaivoksen tulo alueellensa ja kuntien pitää saada kaivoksista suurempi hyöty. Kiurun mukaan parempi hyöty voidaan saada esimerkiksi kaivosverona, jonka verotuotoista osa kohdistuisi suoraan verotuspaikkakunnalle. Kiuru lisäsi puheenvuorossaan, että kaivosala työllistää tuhansia ihmisiä.

– Tuhansia ahkeria suomalaisia, Kiuru sanoi kokoomuksen tuttua mantraa mukaillen.

Jo aiemmin elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoi STT:lle, että hallitus aikoo korottaa kaivosyhtiöiden maksamia vakuusmaksuja, joilla korvataan kaivostoiminnan mahdollisia haittoja. Kulmuni myös toivoo, että uudenlaisesta kaivosverosta aloitettaisiin selvitys.

"Veronmaksajille on jätetty valtavia ympäristövahinkojen laskuja"

Nykyisen kaivoslain yksi kiistanalaisimmista kohdista on niin sanottu valtausjärjestelmä. Nykyisen lain mukaan maaperän mineraaleja ei omista maanomistaja tai valtio, vaan niihin saa omistusoikeuden ne löytänyt kaivosyhtiö.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi, että valtauslainsäädäntö on erityisen korjauksen tarpeessa.

– Se osio tässä kaivoslainsäädännössä on se, joka monia hiertää. Se on tehty ikään kuin siinä hengessä, että Suomi oli vielä pääomaköyhä, ja on ollut tärkeää, että kunhan vain joku tulee ja perustaa tälle alueelle kaivoksen, hän sanoi.

Vasemmistoliiton Mai Kivelän mukaan kaivoslain uudistamisen aika on nyt. Hänen mukaansa vasemmistoliiton tavoitteena on, että uudistaminen tehdään ympäristönsuojelu ja paikallisdemokratia edellä.

– Maaperän rikkaudet ovat kansallisomaisuutta ja kuuluvat lähtökohtaisesti kansalaisille ja yhteiskunnalle. Nyt monikansalliset yhtiöt ovat voineet kaivaa niitä maastamme ilmaiseksi samaan aikaan, kun ympäristöhaitat ovat jääneet Suomeen.

– Veronmaksajille on jätetty valtavia ympäristövahinkojen laskuja ja myös sellaisia ympäristötuhoja, joita on mahdoton korvata rahalla, Kivelä sanoi.

Istunnossa kysymyksiin oli vastaamassa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) ja elinkeinoministeri Kulmuni.