Eduskunta aloitti historiallisen istunnon – koskaan aiemmin se ei ole käsitellyt valmiuslain käyttöönottoa

Kaikki eduskuntapuolueet ilmoittivat jo viime viikolla kannattavansa valmiuslain käyttöönottoa, jos sitä tarvitaan.

Eduskunta aloitti tänään illan suussa historiallisen istunnon, kun lähetekeskusteluun tulivat asetukset valmiuslain käyttöönotosta ja sen soveltamisesta. Kaikki eduskuntapuolueet ilmoittivat jo viime viikolla kannattavansa valmiuslain käyttöönottoa, jos sitä tarvitaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertasi esittelypuheenvuorossaan uusia toimivaltuuksia.

– Niitä voidaan käyttää vain sellaisin tavoin, jotka ovat välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden.

– Päämääränä on pyrkiä tasaamaan koronaviruksen aiheuttamaa tautihuippua, jotta terveydenhuollon kantokyky kestää epidemian aiheuttaman kuormituksen. Päätehtävänä on nyt suojata erityisesti taudin vakaville oireille alttiit riskiryhmät. Heitä ovat yli 70-vuotiaat ja ihmiset, joilla on perussairauksia.

Pääministerin puheen jälkeen eduskunnassa käydään ryhmäpuheenvuorokierros.

Valtioneuvosto päätti valmiuslain käyttöönottoasetusten ja soveltamisasetusten antamisesta aiemmin tänään. Valtioneuvosto totesi jo maanantaina yhteistyössä presidentin kanssa, että Suomessa valitsevat nyt poikkeusolot koronaviruksen takia.

Perustuslakivaliokunta koolle

Eduskunnan perustuslakivaliokunta alkaa käsitellä valmiuslain käyttöönottoasetuksia jo tänään kello 20. Perustuslakivaliokunta antaa niistä mietinnön eduskunnan suurelle salille, jonka tehtäväksi tulee käyttöönottoasetusten hyväksyminen yhdessä käsittelyssä keskiviikkona.

Soveltamisasetukset on määrä hyväksyä eduskunnassa torstaina.

Perustuslakivaliokunta kuulee kokouksessaan ministeriöiden edustajien lisäksi oikeuskansleri Tuomas Pöystiä, oikeusasiamies Petri Jääskeläistä ja Suomen korkeimpia asiantuntijoita valtiosääntöoikeudesta. Valmiuslaissa rajoitetaan kansalaisten perusoikeuksia, minkä takia se käsitellään perustuslakivaliokunnassa.

Kuultavaksi valiokuntaan on kutsuttu professori Mikael Hidén, professori Tuomas Ojanen, professori Janne Salminen, professori Kaarlo Tuori ja professori Veli-Pekka Viljanen.

Mikäli täysistunnon lähetekeskustelussa on puheenvuoroja jäljellä tänään kello 20, täysistunto keskeytetään perustuslakivaliokunnan kokouksen ajaksi ja sitä jatketaan perustuslakivaliokunnan kokouksen jälkeen.

Edellinen poikkeustila oli sotien aikana

Nykyinen valmiuslaki on vuodelta 2011 ja sen edeltäjä, ensimmäinen valmiuslaki vuodelta 1991.

Sotaa lievempien poikkeusolojen varalta ei ollut ennen vuotta 1991 yhtenäisiä säännöksiä tarvittavista toimivaltuuksista.

Edellisen kerran Suomessa on ollut voimassa poikkeuslainsäädäntö sotien aikana.