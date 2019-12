Eduskunta äänesti Sanna Marinin pääministeriksi, Marinille satelee onnitteluhalauksia – Näin päivän ja viikon nimitysmuodollisuudet etenevät

Jos Halla-Ahon tiedot pitävät paikkansa, että Al-Holin leiristä on tulossa jo porukkaa suomeen, on silloin melko moni valehdellut asioista. Erityisesti Haaviston rooli on mielenkintoa herättävä. Jos asia on näin, pitäisi Niinistön jo puuttua asioihin. Ei näin voi jatkaa kohusta toiseen.