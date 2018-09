Eduskunta äänestää ulkoministeri Soinin luottamuksesta - epätavallinen tilanne repii hallituksen rivejä

Eduskunta äänestää iltapäivällä ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamuksesta. Epäluottamusta Soinille ovat esittäneet oppositiopuolueet SDP, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP, jotka ovat olleet tyytymättömiä Soinin aborttikannanottoihin.

Epäluottamusesityksen tekijöiden mielestä Soinin toiminta ulkomailla kiistää naisten oikeudet ja Suomen ulkopoliittisen linjan.

Äänestys Soinin luottamuksesta on ennakkoon ravistellut hallituspuolue kokoomuksen rivejä. Ainakin kaksi puolueen edustajaa aikoo irtautua Soinia tukevasta rintamasta.

Kokoomuksen kansanedustajista Saara-Sofia Sirén ja Jaana Pelkonen ovat sanoneet, etteivät aio äänestää Soinin luottamuksen puolesta. Pelkonen sanoi aikovansa olla salissa paikalla, mutta jättävänsä äänestämättä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoi torstaina iltapäivällä, että ryhmä äänestää hallituksen luottamuksen puolesta Soinia koskevassa äänestyksessä. Sirenin mukaan eduskuntaryhmässä käyty keskustelu on ollut tiukkasanaista.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo on korostanut, että kokoomus ei nyt tai asian eri vaiheissa ole hyväksynyt tapaa, jolla Soini on toiminut. Asiasta on kuitenkin hallituksen kesken puhuttu kahteenkin kertaan.

- Soini on todennut oikeuskanslerin lausunnon jälkeen, että hän ottaa tämän vakavasti. Tämä on meille tärkeä asia ja myös se, että hän aina toimiessaan ulkoministerinä toimii hallituksen ja Suomen linjojen mukaisesti. Myös tämän Soini on sanonut.

Keskusta Soinin taakse

Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen sanoi keskustan eduskuntaryhmän äänestävän yksimielisesti Soinin luottamuksen puolesta.

- Soini on käyttänyt huonoa harkintaa parissa yhteydessä tämän aborttiasian suhteen. Mutta katsomme keskustassa, että perjantaina äänestetään koko hallituksen luottamuksesta, ja äänestämme vihreää nappia tässä asiassa. Tämä ei ole sen mittakaavan asia, että haluaisimme koko hallituksen kaataa, Kaikkonen sanoi torstaina.

- Osa edustajistamme ei pidä alkuunkaan siitä, miten Soini on Suomea maailmalla edustanut, Kaikkonen totesi niin ikään.

Soini saa tukea opposition riveistä, sillä kristillisdemokraatit aikovat äänestää hänen luottamuksensa puolesta. Perussuomalaiset ei sitä vastoin ole kertonut, miten ryhmä aikoo suhtautua entisen puheenjohtajansa luottamukseen.

Äänestys Soinin luottamuksesta pidetään kello 13 alkavassa täysistunnossa.

Soini on kommentoinut tilannetta sanomalla, että hän on ollut politiikassa 30 vuotta ja on katolinen kristitty.

- Tämä on minun vakaumukseni, johon minulla on oikeus. On aivan selvä asia, ettei se huutelemalla mihinkään muutu.