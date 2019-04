Eduskunnassa kihistiin hallitusneuvotteluista – Rinne kertoi käyneensä hyviä keskusteluja kolmen suuren puolueen kanssa

Sauli Niinistö on asialinjalla. Antti Rinne on nyt kuin "kala kuivalla maalla". Rinne puhuu nyt yhteistyöstä ja arvokkaasta käyttäytymisestä.

Miksi ei itse sitä ole ennen toteuttanut.

Miksi nyt?

No siksi kun on hätä että joutuukin ottamaan vastuun sanomisistaan ja tekemisistään. Rinne huutaa apua. Antakaa anteeksi entinen ja auttakaa minua nyt!!