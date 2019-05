Eduskunnan istumisjärjestys vedettiin listoilta pois – istumisjärjestyksestä on yleensä päätetty yksimielisesti

Tosiaan hyvä että ainakin hetkeksi järki voitti. 1970 luvulla SMP siirrettiin oikealle muiden puolueiden kyykyttämisenä ja nyt ollaan samaa tekemässä perussuomalaisille. Onkohan ne muut puolueet huomanneet että n. 550 tuhatta suomalaista äänesti perussuomalaisia ja se on eduskunnan toiseksi suurin puolue. Tuntuis että heidän omallakin mielipiteellä olisi merkitystä eikä siten että muut ryhmät päättävät missä perussuomalaisten pitää istua. Perussuomalaisilla on 39 edustajaa kun RKP:llä on vain 9 ja nyt oltaisiin tekemässä muutosta jossa RKP voi päättää missä istuu ja PS istumapaikat päättää RKP ja muut puolueet, melkoista kyykyttämistä. Sitten jos katsotaan minkä tahansa vaalikoneen karttoja miten PS siellä sijoittuu, niin kyllä se on keskellä eikä kummallakaan laidalla. SDP:n, kepun ja kokoomuksen kannatus on laskenut kun samaan aikaan PS:n kannatus on noussut, mistä ne PS:n äänestäjät on tulleet, juuri näistä edellä mainituista puolueista.