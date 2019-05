Eduskunnan istumajärjestyksestä ei syntynyt sopua puolueiden kesken – Perussuomalaiset voi joutua oikealle laidalle

Eduskunnan suuressa salissa joudutaan tiistaina näillä näkymin äänestämään istumajärjestyksestä. Puolueet eivät päässeet järjestyksestä sopuun vieläkään.

Perussuomalaiset vastustavat muiden aietta siitä, että heidät siirrettäisiin salin oikealle laidalle ja Rkp muuttaisi keskemmälle.

Istumajärjestyksestä sukeutui jupakka, kun Rkp ilmoitti haluavansa pois salin oikealta laidalta. Rkp on aikanaan sijoitettu oikealle, koska aiemmin on tarvittu tulkkeja. Tulkkeja ei enää tarvita, joten liberaali Rkp haluaisi pois oikealta laidalta.

Perussuomalaisille ehdotettiin viime viikolla siirtymistä salin keskivaiheilta oikealle, mitä puolue kuitenkin vastustaa.

Istumajärjestyksestä on yleensä päätetty yksimielisesti. Puhemiesneuvoston on tarkoitus tiistaina esittää täysistunnolle istumajärjestystä. Todennäköinen esitys on se, että Perussuomalaiset menevät oikealle.

– Ryhmien kannat ovat suurin piirtein ennallaan. Esitämme, että kaikille ryhmille taataan mahdollisuus tasapuoliseen medianäkyvyyteen. Istumapaikat eivät määritä puolueiden paikkaa poliittisella kentällä. Asia on puhemiesneuvoston ratkaistavana, Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo.

Eduskunnassa on tarkoitus mahdollistaa, että tv-kameroita sijoitetaan salin laidoille niin, että myös oikean laidan kansanedustajat pääsevät kuviin. Nykyisin salin oikea laita jää jonkin verran medialehterin katveeseen.

Lindtman perustelee Perussuomalaisten siirtoa oikealle sillä, että EU:n parlamentissa ja Pohjoismaiden neuvostossa ryhmitytään samalla tavalla.

Perussuomalaiset pitävät traditiosta

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio hämmästelee muiden puolueiden halua tehdä muutoksia istumajärjestykseen. Perussuomalaiset esittää Tavion mukaan perinteistä istumajärjestystä.

– Perussuomalaiset kuuluu poliittiseen keskustaan. Se selviää esimerkiksi Taloustutkimuksen raportista. Rkp tai sen edeltäjä on istunut oikealla laidalla yli sata vuotta. Perussuomalainen puolue on yleensä ollut keskellä. Konservatiiveina kannatamme tämän tradition jatkumista. Mitään järkeviä vasta-argumentteja ei tälle kuultu. Esimerkiksi vasemmistopuolueet haluavat yhä olla vasemmalla, Tavio sanoo.

Tavio pitää huolestuttavana kehityksenä, jos EU:n parlamentin istumajärjestys määrittelee myös Suomen eduskunnan järjestystä.

– Nyt eduskunnan arvo muodostuu symbolisesti EU:n parlamentin alaiseksi, hän harmittelee.

Kysymys istumajärjestyksestä on sikäli historiallinen, että myös Perussuomalaisten edeltäjä SMP vastusti 1970-luvulla puolueen paikkojen siirtämistä salin oikealle puolelle.

Smp olisi halunnut paikkansa Sdp:n ja keskustan väliin, mutta puolue hävisi taiston puheenjohtajansa Veikko Vennamon kiivaasta vastustuksesta huolimatta.