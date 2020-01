Riittävätkö pelkät puntit vai haluatko treenin jälkeen saunaan? Kuntosalien jäsenyys ei ole enää peikko, mutta kuluttajan on syytä miettiä tarkasti, mistä kannattaa maksaa.

Kuntosalien määrä kasvaa tasaisesti, mutta samaan aikaan kilpailu asiakkaista on kovaa. Kasvupotentiaalia alalla riittää, sillä vain kolmetoista prosenttia suomalaisista on jonkin kuntokeskuksen jäsen. Ruotsissa vastaava luku on 21 prosenttia.