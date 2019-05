Dramaattinen käänne Arktisen neuvoston kokouksessa – Rovaniemi-julistusta ei tulekaan

Hyvä lopputulos, ei mitään tarvitsekaan Suomen johdolla saada aikaan. Miksi Suomi on mennyt ja otettu mukaan arktiseen neuvostoon. Omien rajojen sisällä on ojitettu suot, pilattu vesistöt, tapettu Kemijoen lohi sukupuuttoon, ylisuuri porokarja on kalunnut jäkäliköt suuhunsa, jopa Mallan luonnonpuistonkin kasviston. Nykyisin Lapin metsiä parturoidaan aukeiksi ja sitten niistä tulee läpipääsemättömiä risukoita. Hävettää olla suomalainen, kun valtiojohto ja virkamiehet saarnaavat arktisen alueen suojelusta ja sen luonnon herkkyydestä, oman maan luonto on retuperällä. Pelastakaa ja suojelkaa Suomen luonto ensin, palauttakaa Kemijokeen ja sen vesistöön lohi.