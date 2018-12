DNA purkaa lankaverkkoja Oulun seudulla ja Lapissa – lankaliittymä tuskin katkeaa ilmoittamatta

Meiltä vietiin Haukiputaaalla lankalinjat ilmoittamatta. Internetti langattomasti on nyt ratkaisevasti huonompi kuin aiemmin. Netti on nyt käytännössä käyttökelvoton. Joudumme kaivattamaan kuparikaapelin tilalle valokaapelin heti kun sellainen tulee edes kilometrin päähän talostamme, koska toimiva verkko on välttämätön jo työmme puolesta. Kuparilinja oli perusparannettu vasta muutama vuosi sitten. Hölmöilevien tohottajien päätöntä rahan tuhlausta. Entä toimintavarmuus kriisitilanteissa. On varmaan hienon kuulosta puheissa kertoa langattomuudesta, mutta kait valokaapelin veto uusille asuinalueille kertoo jotain muuta kuin että langattomat verkot ovat nopeita ja varmoja. Kuka uskoo enää 4g, 5g,6g ....jne hypetyksen.