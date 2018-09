Dmitri Medvedev saapui Suomeen Juha Sipilän vieraaksi – nouseeko Airiston Helmen laaja viranomaisoperaatio keskusteluun?

Se nyt on selvää että "itse itsensä maailmanpoliisiksi ylentänyt" USA vakoilee ja joka paikassa.. Heillähän on siihen aivan huippulaitteet ja lisäksi "kyttäys" teknologiaa lähes jokaisen kotona maapallolla, sillä ihmisillä on ipadeja, iphoneja, jne., on Intelin sirut(prosessorit), Google käytössä, samoin Facebook, Messenger, mitä vielä ed.mainitut kaikki amerikkalaist osaamista.. Kiinallakin lie omansa, mutta heillä ei niinkään ole "koti-kyttäys" arsenaalia käytössä.. Itsekin tätä kirjoittelen läppärillä, jossa on Intelin Core i5 prosessori, jne., mutta, jos he seuraa tekemisiäni, en ota siitä "hirveästi pulttia", kun en voi sitä estääkään..