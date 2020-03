Digita alentaa maksukanaviensa hintoja urheilulähetysten tauon vuoksi – tilalle tulee sarjoja ja elokuvia

Antenni-tv-verkon maksukanavien operaattorina toimiva Digita aikoo alentaa maksukanaviensa hintoja.

Digita perustelee ratkaisua sillä, että vallitseva koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi käynnistymässä olevien urheilusarjojen tai -tapahtumien keskeyttämiseen tai siirtämiseen tuonnemmaksi.

Huhtikuun alusta alkaen urheilulähetysten tauon ajaksi aiotaan tarjota elokuvia, suosittuja sarjoja ja muuta viihdettä. Lisäksi huhtikuun alusta alkaen Ylen HD-kanavat ovat saatavilla 90 prosentille suomalaisista ja koko maalle kesäkuun alkuun mennessä.

Digitan maksukanaviin on tehty seuraavia muutoksia:

– C More Sport -kanavapakettiin on lisätty kaikki C Moren elokuva- ja sarjakanavat, ja tilaajat saavat urheilutauon ajaksi käyttöönsä myös C More -suoratoistopalvelun koko elokuva- ja sarjatarjonnan.

– Viasat Urheilu-, Viasat Jalkapallo-, Viasat Jääkiekko- ja Viasat Golf -kanavapaketteihin on lisätty kaikki Viasatin elokuva-, sarja- ja dokumenttikanavat, ja tilaajat, joilla on ollut Viaplay-suoratoistopalvelu kanavapaketin yhteydessä käytössä, saavat urheilutauon ajaksi käyttöönsä myös Viaplay-suoratoistopalvelun koko elokuva- ja sarjatarjonnan.

– Viaplay Sport -kanavapaketin tilaajat saavat urheilutauon ajaksi palvelussa käyttöönsä myös kaikki Viaplay Total -paketin sisällöt (koskee tilaajia, joilla on ollut Viaplay-suoratoistopalvelu kanavapaketin yhteydessä käytössä)



Digitan antenni-tv-verkon maksu-tv-palveluja myydään DNA:n myyntiverkostossa.