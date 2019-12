Demarinaiset asettuvat Sanna Marinin taakse pääministerikisassa

Demarinaiset asettuvat SDP:n varapuheenjohtajan, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin taakse SDP:n pääministerikisassa. Demarinaisten puheenjohtaja, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen kertoi naisyhdistyksen kannasta iltapäivällä eduskunnan valtiosalissa.

– Sanna Marin on jo päässyt näyttämään kykynsä ja osaamisensa, kun hän tuurasi Antti Rinnettä hänen sairauslomallaan. Marin on myös jo olemassa olevan ministeriryhmän jäsen ja kansansuosikki. Hän on luja, vakaa ja idearikas, Tuppurainen perusteli.

Marinin lisäksi pääministeriksi on ehdolla SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Tuppurainen korosti, että naisjärjestön kanta ei sido yhdenkään puoluevaltuutetun kantaa. Naisia puoluevaltuutetuista on 28.

SDP valitsee ehdokkaansa tulevaksi pääministeriksi tämän viikon sunnuntaina eli 8. joulukuuta.

Valinnan pääministeriehdokkaaksi tekee sunnuntai-iltana SDP:n puoluevaltuusto, jonka puoluehallitus kutsui koolle torstaiaamuna pidetyssä kokouksessaan.

SDP:stä kerrotaan, että hallitus pyritään sen jälkeen muodostamaan mahdollisimman nopeasti. Hallitus on kasassa ensi viikolla, mutta tarkemman aikataulun pääministerin esittämisestä täysistunnossa tekee eduskunta.