Demarien ilmastosyistä ajama raju autotavoite kuumentaa tunteita: "Tahallista tai tahatonta väärin ymmärtämistä"

Polttomoottorin korvaavaa teknologiaa ei ole olemassa tänä päivänä eikä edes näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Akkuteknologia ei mahdollista sähköautoihin siirtymistä, se on selvä. Eikä uutta, toimivaa teknologiaa ihan noin vaan keksitä 10-20 vuodessakaan, ainakaan kun katsoo akkuteknologian kehityksen historiallista hitautta. Helppohan se on poliitikkona haihatella tällaisesta mutta teknologinen kehitys on aivan eri asia kuin poliittinen tahto. Eihän esim. teletransportaatiotakaan ole olemassa vaikka poliittinen tahto siihen on kestänyt ainakin puoli vuosisataa, ellei kauemminkin.

Tämä on nyt saman tyyppistä ilmastohaihattelua kuin tuuli- ja aurinkovoimalat Suomen oloissa. Näistäkään ei ole oikeasti mihinkään kesämökkien sähköistystä lukuunottamatta, poliittisesta tahdosta huolimatta. Se mikä saattaa toimia muualla ei välttämättä ollenkaan sovi Suomen oloihin. Jaa että miksi? No siksi että ainakin kyseiset tuotantomuodot vaativat Suomen oloissa säätöenergian, joka käytännössä tarkoittaa tuotannon kahdennuksen perinteisillä, fossiilisilla (tai ydinvoima) ratkaisuilla. Siis kahdennuksen, mikä ei ole ihan halpa ratkaisu järjettömyydestä puhumattakaan. Jos ei usko niin käy katsomassa Fingridin sivuilta tämän hetkiset tuotantoluvut näille 'uusiutuville'. Ei paljon propellit pyöri eikä paneelit tuota tällä hetkellä. Eikä paljon naurata kun tajuaa, että veroeurot käytetään tällaisiin 'maailmanpelastushankkeisiin' pelkällä poliittisella oikeutuksella.