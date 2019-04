Bussikuskien terveydentilaa pitää seurata yhä paremmin, vaatii Onnettomuustutkintakeskus – Lääkärikoulutuksessakin on parannettavaa Kuopion bussiturman vuoksi

Vaikkei tähän tapaukseen välttämättä liitykään, niin seuraavat muutokset linja-autoliikenteessä parantaisivat turvallisuutta.

Työaikojen seuraamisen muuttaminen niin, että ei enää kytättäisi taukoja yms minuutin tarkkuudella vaan alettaisiin kiinnittää huomiota työvuorojen rakenteeseen. Esim. Meikäläinen on joutunut ajamaan joskus niin että vuorokausirytmi on siirtynyt viikossa kaksi kertaa 24h. Sellaisilla työvuoroilla ei ole enää välttämättä kuskillekaan selvä, että onko hereillä vai ei. Maantieliikenteessä varsinkin vaarallista. Taukojen kyttääminen ei hyödytä ketään.

Toinen juttu on kaluston laatu. Tilausajo firmoja tulee sitämukaa lisää kun autojen määrä kasvaa. Ei toisin päin. Kaikki vanhat raadot on liikenteessä. Tosin katsastetuina mutta silti. On liikennöitsijöitä joiden kaikki autot on ulkomailta käytettyinä hommattuja yksittäislöytöjä. No ei tämä silti suoraan liikenne turvallisuutta heikennä mutta jos nyt tehdään uusia vaatimuksis autoille, niin ne vaikuttaa vasta 20v kuluttua kunnolla.