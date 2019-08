Budjettiehdotus saa täystyrmäyksen oppositiolta – Orpo: "Edessä on kurjistumisen tie, Suomen tulevaisuus näyttää valitettavan huonolta"

Niin, osittainkaan kehitysyhteistyön tukeminen ei oikeastaan ole suotavaa ellei talouden tila ole vankka.

Se ei taida olla kovinkaan perusteltua ellei ole.

Muuten kyllä työllisyyden kasvattaminen olisi suotavaa, mutta toisaalta työtilaisuuksien tulisi olla myös

jossain näkyvillä ja työvoiman tarpeen tulisi kasvaa.

Sen taustalla on jo useita tekijöitä, jotka eivät ole yksinomaisesti hallitusten ohjattavissa. Maailmantalous, tuotantorakenteet, vientialojen monialaisuus ja myös työn tarjonnan lisääntyminen ovat näistä riippuvaisia, pääosin työtehtäviä syntyy jos kulutus siirtyy uusille aloille tai jonkin osa-alueen laajeneminen toteutuu.

Osansa myös on työpaikkojen sijainnilla, korkean asumiskulujen keskukset pitävät myös työn hinnan ja kiinteät kulut korkeina, myös kasvavina muina kuluina.

Kasvukeskusten hyötysuhde ei taida lopuksi olla kovinkaan hyvä, maksujen ja asumiskulujen kasvu on haitaksi niin työn kuin tukimenojenkin osalta.

Kenties tässäkin on taustalla eräänlainen kilpailun vähäisyys ja siten vaihtoehtojen vähäisyys ja siten kulurakenne on korkea.

Kasvukeskusten edut voivat olla lopuksi negatiivisia.