Black Friday - sesonki on villeimmillään – osallistu kyselyyn ja kerro, mitä olet ostanut

Yhä vahvemmin Suomessa näkyvä ostospäivä Black Friday eli musta perjantai aloittaa joulukaupan sesongin.

Tarjouksia on kaupoissa näkynyt jo viikon ajan ja ostohuuma huipentuu tänään.



Euroopan kuluttajakeskus neuvoo Black Friday -ostohuumassa olemaan tarkkana. Tarjoushinta saattaa olla tekaistu, eli tuotetta ei koskaan ole myyty sillä hinnalla, josta vertailuhinta on laskettu, tai se on ollut siihen hintaan myynnissä vain hetken. Tarjouspäivät saavat myös huijareita liikkeelle, joten suhtaudu kriittisesti uskomattomiin tarjouksiin.

