Björn Wahlroos antaa kyytiä Rinteen hallitukselle: "Yhtään julkista menoa ei leikata, eikä yksikään ammattiyhdistykselle epämieluisa työmarkkinauudistus etene"

Wahlroos sortuu samaan kuin muutkin. On niin helppoa syyttää muita. Mitä hän on itse tehnyt Suomen talouden pelastamiseksi. Keskittyminen on suuntautunut pelkästään oman varallisuuden kasvattamiseen ja nyt kunsitä on jo todella paljon, huolettaa mitsen sen kaiken saisi säilymään ilman verojen maksamista.