Bernerin asema käy koko ajan tukalammaksi, eroa vaaditaan puolueen sisältäkin – torstaina luvassa perusteellinen keskustelu aiheesta

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) ei asetu ehdolle huhtikuun eduskuntavaaleissa, vaan hän on siirtymässä ruotsalaisen SEB-pankin hallitukseen. SEB:n uusi hallitus valitaan yhtiökokouksessa maaliskuun lopulla, ja ensimmäinen kokous on määrä pitää huhtikuun lopussa.

Bernerin liike on aiheuttanut spekulaatiota, voiko hän jatkaa ministerin tehtävässä. Muun muassa politiikan tutkija, dosentti Pertti Timonen piti selvänä, ettei ministeripestin hoitaminen onnistu. Luonnollisesti myös opposition puolelta on kritisoitu Bernerin ratkaisua.

Nyt erotoiveita tulee myös keskustan sisältä. Lappilainen ex-kansanedustaja ja eduskuntavaaliehdokas Mikko Kärnä toivoo, että Berner luopuisi tehtävästää oma-aloitteisesti. Kärnän mukaan ministerinä jatkaminen aiheuttaisi jääviysriskin.

– Ymmärrän Anne Bernerin ratkaisun oikein hyvin, ja hän on siitä myös hyvissä ajoin ilmoittanut. On kuitenkin niin, että hänen ei tulisi tällaisessa tilanteessa enää jatkaa ministerinä. SEB:n toiminnot yhteiskunnassa ulottuvat niin laajalle alueelle ja koskettavat niin monia yrityksiä, että jääviysriski on aivan ilmeinen. Keskustan eduskuntaryhmässä tuntuu olevan nyt myös niin laajaa epäluottamusta ministeriä kohtaan, että vaihto kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti, Kärnä kirjoittaa mediatiedotteessaan.

Kärnä ehdottaa, että kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk.) valittaisiin hallituskauden loppuajaksi liikenneministerin tehtävään.

Berner itse kertoi keskiviikkona STT:lle, että hän on keskustellut aiheesta oikeuskanslerin kanssa. Keskustelun perusteella Berner katsoo, että hänen on mahdollista jatkaa ministerinä. Tämä edellyttäisi sitä, että hän tekee SEB-valinnan jälkeen sidonnaisuusilmoituksen ja jäävää itsensä mahdollisista rahoitusmarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi STT:lle, että ryhmä käy torstain kokouksessaan läpi asiaa ja sen taustoja huolellisesti. Kaikkosen mukaan asia on hyvä pitää mittasuhteissaan.

Keskustan eduskuntaryhmässä on ollut Kalevan ja monien muidenkin tiedotusvälineiden tietojen mukaan pettymystä erityisesti siihen, että siirtyminen ruotsalaispankkiin tuli ryhmälle täytenä yllätyksenä.

– On hienoa, että suomalaiset pärjäävät maailmalla. Mutta olisi ollut hienoa tietää tästä etukäteen. Se olisi varmasti helpottanut tulistumista. Nyt tulee paljon kysymyksiä, joihin olisi voitu katsoa vastaukset valmiiksi, ryhmän varapuheenjohtaja Katri Kulmuni kommentoi Ylelle.

Bernerin mukaan asia tuli hänellekin eteen todella nopeasti.

– Omalta osaltanikin voin sanoa, että tieto tuli pikaisesti. Edes oma perheeni ei ollut informoitu, Berner sanoi samassa Ylen jutussa.

Kulmuni sanoo toivovansa, että Berner asettuisi ehdolle kevään europarlamenttivaaleissa.

– Palataan näihin kysymyksiin myöhemmin, mutta olen edelleen täällä olemassa, Berner kommentoi Ylelle.

Anne Berner on ensimmäisen kauden kansanedustaja.