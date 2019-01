Ay-johtaja: Esperi Caren laiminlyönti ei saa toistua, vanhustenhoidon hoitajamitoitus on saatava lakiin

Tässäkin tapauksessa on palattava samaan ongelmaan mikä on kaikessa ulkoistuksessa se perustavaa laatua oleva puute, se on VALVONTA . Julkinennpuoli pakotetaan laeilla ja asetuksilla kilpailuttamaan toimintansa. Käytännössä kilpaillaan kaksilla säännöillä, tehdään tekemällä työlle kustannuksia organisaatiomuutoksilla, sertifikaateilla, turvallisuusmääräyksillä, urakoitsijoita ei juurikaan valvota. Sitten valitaan halvin tuottaja, ja pannaan pää pensaaseen, ja odotellaan urakoitsijoiden joululahjoja, sama kaava kaikessa ulkoistuksessa. Sipiläkin pukkina kaalimaan vartijana kehoittaa kuntia olemaan tarkkoina kilpailutuksessa, jos kilpailutuksen ainoa tavoite on säästö niin konstit on loppu. Päällikkötason moniportainen kasvoton johtaminen hävittää vastuun päätöksistä, pitäisi kuitenkin olla ihan selvää, että ylintä päätösvaltaa organisaatiossa käyttävä on vastuussa kaikkien alaisten tekemisistä. Rohkeasti vaan päitä vadille, karsiminen on aloitettava latvasta, se kannustaisi monessa paikassa miettimään ketä varten esimerkiksi hoivatyötä tehdään.