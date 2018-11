Autoliitto: Käyttövoimaveron poisto saattaa nostaa dieselin hintaa – dieselvero noussut seitsemässä vuodessa yli 20 senttiä

Autoliiton mielestä dieselin käyttövoimaveron poisto voisi johtaa polttoaineveron korotukseen.

– Käyttövoimaveron poisto on houkutteleva ajatus, mutta sitä ei pidä tehdä polttoaineveroa korottamalla. Viimeksi kun käyttövoimaveroa alennettiin, nousi dieselpolttoaineen vero arvonlisäveroineen 13 sentillä litralta”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen sanoo.

Polttoaineveroja on Autoliiton mukaan korotettu vuoden 2011 jälkeen jo neljä kertaa, ja joka kerralla dieselpolttoaineesta maksettava vero on noussut enemmän. Tämä on aiheuttanut dieselin ja bensiinin hintaeron kaventumista. Bensiinin vero on noussut vuoden 2012 tasosta arvonlisäveroineen noin 6,5 senttiä litralta ja dieselin vero reilut 7,5 senttiä litralta.

Vuoden 2011 tasosta bensiinin hintaan on tullut arvonlisäveroineen 9,4 senttiä lisää veroa kun taas dieselin vero on noussut peräti 20,6 senttiä litralta.

– Dieselpolttoaineen veronkorotukset ovat olleet kohtuuttomia ja hallituksen tulisi toimia liikkumisen kustannusten hillitsemiseksi. Yli 90 prosenttia henkilöliikenteestä ja kaksi kolmasosaa tavaroista kulkee kumipyörillä ja varsinkin raskas liikenne käyttää dieselpolttoainetta, Nieminen sanoo.

Autoliitto muistuttaa, että vaikka käyttövoimavero kulkee kansan suussa dieselveron nimellä, kerätään sitä myös sähkö- ja kaasuautoista sekä pistokehybrideistä eli kaikista, jotka käyttävät muuta kuin bensiiniä polttoaineena. Käyttövoimaveroa on perusteltu polttoaineiden erilaisten verokantojen tasaamisella. Dieselin ja bensiinin hintaero vaihtelee monen eri tekijän mukaan toisistaan riippumatta eli välillä ero on suurempi ja välillä pienempi.

Tällä hetkellä dieselin polttoainevero on noin 17 senttiä litralta bensiiniä alempi. Kun tähän lisätään vielä arvonlisävero, niin kuluttajahinnoissa dieselin vero on reilut 20 senttiä litralta bensiiniä vähemmän. Vastaavasti dieselin veroton litrahinta on nyt noin 17 senttiä bensiiniä enemmän.

Autoliiton mukaan dieselin käyttövoimaveron poistoa vaativan kansalaisaloitteen suosio kertoo autoilun merkityksestä suomalaisille. Dieselveron poistamista vaativa kansalaisaloite keräsi päivässä eduskuntakäsittelyyn oikeuttavat 50 000 nimeä.

– On hyvä, että kansalaisaloite etenee nyt eduskuntaan, joka joutuu ottamaan kantaa suomalaisia koskettavaan asiaan. Toivottavasti jo nyt istuva eduskunta katsoo asian tärkeäksi ja käsittelee sen ennen toimikautensa päättymistä.

– Auto on jokapäiväinen arjen mahdollistaja, ei mikään luksustuote. Kustannusten nousu kolahtaa valtaosaan suomalaisista. Töihin on mentävä ja lapset pitää hakea ajoissa päiväkodista jatkossakin, joten liikkumismenojen kasvu on pois muusta kulutuksesta, Pasi Nieminen sanoo.