Autokauppa pääsee taas tekemään omistajanvaihdoksia - Trafi palautti osan sähköisistä palveluistaan käyttöön

Nyt olisi joko tutkivan journalismin paikka alkaa vähän ynnäillä yhteen Rva Anne Bernerin tekemisiä ja miettiä, onko ko. hlö oikealla paikalla.

Tässä nyt pintaraapaisu, joka kaipaa lihaa luiden päälle: Finavia, pyrkimys yhtiöittää tieverkko (epäonnistuminen > tieverkon tahallinen rapauttaminen), lupaus autoveron poistamiseksi (markkinat sekaisin), lupaus suorasta tuesta sähköpyörille (markkinat sekaisin), VR:n henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle (vastoin hallituksen tilaamien selvitysten tuloksia) pelkällä ilmoituksella, epäonnistunut taksiuudistus, epäonnistunut Kelan kyytien uudistus ja Trafi.

Mitä tapahtuu läpikorruptoituneessa Suomessa? Korruptio on rakenteissa (pyöröovi kulkee poliitiikan ja liike-elämän välillä aina vain vinhempaa vauhtia) eikä näin ollen näy tutkimuksissa. Tutkiskekaapa vähän sitä, missä tehtävissä entiset ja nykyiset politiikot + avustajat ja liike-elämän lobbaajat ovat aiemmin olleet. Ja kukapa meistä ei tuntisi jotakuta, joka on saanut paikkansa vain ja ainoastaan suhteiden perusteella. Lisäksi tässä korruptioverkossa ovat mukana kaikki mediat, riippumattomia meillä ei ole. Eli siis Suomessa ei tapahdu mitään, Tämä on surkea maa elää.