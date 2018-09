Autoilijoiden syytä varautua liukkaisiin teihin aamuisin – erityisesti vesistöjen lähellä, silloilla ja rampeilla voi olla mustaa jäätä

Sää kylmenee ja yöpakkasia on luvassa koko maahan. Autoilijoiden onkin syytä varautua syksyn ensimmäisiin liukkaisiin koko maassa, muistuttaa Ilmatieteen laitos. Ennen liikenteeseen lähtöä kannattaa tarkistaa voimassa olevat varoitukset ja ajokeli.

Ajo-olosuhteet ovat lähipäivinä pääosin normaalit ja kuivat, mutta öisin ja aamuisin voi lähinnä vesistöjen läheisyydessä sekä silloilla ja rampeissa esiintyä paikoin kuuraa ja mustaa jäätä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

– Nämä ensiliukkaat tahtovat aina yllättää autoilijat, ja juuri paikallisuuden vuoksi ne ovatkin hyvin yllättäviä. Pyrimme varoittamaan liukkaista entistä herkemmin, jotta ikäviltä onnettomuuksilta vältyttäisiin, sanoo Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman tiedotteessa.

Etelä- ja Keski-Suomea riepotellut Kuisma-myrsky väistyy torstai-illan aikana vähitellen Suomen itäpuolelle. Pohjoisesta virtaa koko maahan kylmää ilmaa. Tuuli heikkenee ja sää muuttuu selkeämmäksi, joten seuraavista öistä on tulossa hyvin kylmiä.

Jo perjantain vastaisena yönä lämpötila laskee maan länsi- ja pohjoisosassa pakkasen puolelle, etelässä ja idässä lämpötila pysyy pääosin nollan yläpuolella runsaamman pilvisyyden vuoksi.

Öistä kylmin on perjantain ja lauantain välinen yö, jolloin lähes koko maassa on pakkasta. Kylmimmillään lämpötila on lännessä ja pohjoisessa jopa kahdeksassa miinusasteessa. Ouluun ennustetaan 2–3 pakkasastetta. Päivisin aurinko kuitenkin lämmittää ja lämpötila kohoaa 5–10 asteen välille, Lapissa nollan ja viiden plusasteen välille.

Lauantain kuluessa lounaisvirtaus alkaa voimistua ja siten myös yöt muuttuvat lämpimämmiksi.

Pelastuslaitokset raivanneet kaatuneita puita

Pelastuslaitokset ovat raivanneet tuulen aiheuttamia vahinkoja eri puolilla maata myrskyn vuoksi.

Pelastuslaitoksista muistutetaan, että maanomistaja on vastuussa omalla alueellaan kaatuneista tai vaaraa aiheuttavista puista. Kaatuneesta tai kaatumaisillaan olevasta puusta kuuluu ilmoittaa hätäkeskukseen, jos siitä on vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai liikenteelle. Jos puu on kaatunut sähkölinjan päälle, asiasta ilmoitetaan oman alueen energiayhtiöön.

Myrskyalueilla on päivän mittaan kärsitty myös sähkökatkoista. Enimmillään ilman sähköjä oli Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan ainakin 20 000 asiakasta.

