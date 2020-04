Autoilijan ja pyöräilijän väistämisvelvollisuuteen tulee muutoksia – uusi liikennemerkki muuttaa ajojärjestystä

Oma kokemukseni sekä autoilijana että pyöräilijänä on se, että ylivoimaisesti suurin osa autoilijoista antaa tietä pyöräilijälle niissä tilanteissa, joissa tieliikennelaki siihen velvoittaa. Sen sijaan pyöräilijöistä huomattava osa vähät välittää omasta väistämisvelvollisuudestaan (samoin kuin monesta muustakin heitä koskevasta säännöstä).

Mitä taas tulee tuohon "suurimpaan osaan"... sekä autoilijan että pyöräilijän ajosuoritteesta huomattava osa tapahtuu yleensä ns. pääreiteillä, jotka ovat etuajo-oikeutettuja risteävään liikenteeseen nähden. Eli autoilija tyypillisesti ajaa päätietä ja pyöräilijä sen rinnalla kulkevaa pyörätietä. Päätietä ylittävät pyöräilijät ovat kuitenkin väistämisvelvollisia päätietä käyttäviin ajoneuvoihin nähden, ja näitä ylityspaikkoja saattaa olla lyhyelläkin matkalla kymmenittäin. Jos oikeasti ruvetaan laskemaan, oma veikkaukseni on, että n. 70-80% kaikista pyörätien jatkeista on sellaisia, joissa pyöräilijä on lähtökohtaisesti väistämisvelvollinen.