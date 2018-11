Autoala: Autoveron alasajo kertarysäyksellä sotkisi markkinat – Vakuusongelmia rahoituksiin ja pakkolykkäystä autonvaihtoon

No ei varsinkaan tämän sotkuhallituksen aikana yhtikäs mitään..

On sotkettu sotet ja taksit ja vammasten kyydit..

On sotkettu miljoonia ja kymmeniä ihan hukkaan..

Nyt on vain puolivuotta aikaa enää tällä hallituksella olla hiljaa, tekemättä yhtikäs mitään.