Attendon Oy:n hoivakoti Jalavasta paljastui merkittäviä puutteita – Avin mukaan yksikön toiminta voi toistaiseksi jatkua

Aluehallintovirasto totesi tarkastuskäynnillä saatujen tietojen perusteella, että Jalavan henkilöstömitoitus, henkilöstörakenne ja ammatillisuus eivät vastaa asiakkaiden tarpeita, eivätkä ole hoivakodin luvan mukaisia.

Attendo Oy:n Joroisissa sijaitsevasta hoivakoti Jalavasta on paljastunut merkittäviä puutteita. Asiasta kertoo Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi), joka teki hoivakotiin tarkastuskäynnin 5. helmikuuta.

Avi totesi tarkastuskäynnillä saatujen tietojen perusteella, että Jalavan henkilöstömitoitus, henkilöstörakenne ja ammatillisuus eivät vastaa asiakkaiden tarpeita, eivätkä ole hoivakodin luvan mukaisia. Kyseessä on Attendon verkkosivujen mukaan 50-paikkainen hoivakoti, joka sijaitsee keskellä Joroisten kirkonkylää.

Avin mukaan tarkastuskäynnillä jäi epäselväksi, tietävätkö kaikki henkilökunnasta hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen. Tarkastuksella selvisi myös, että vanhusten ulkoiluun ja viriketoimintaan ei jää hoivakodissa perushoivalta aikaa. Lääkehoidon toteutuksessa todettiin puutteita ja yksikön asiakirjakirjauskäytännöt eivät olleet asianmukaisia.

Attendo Oy esitti tarkastuskäynnin lopuksi selvityksen toimenpiteistä. Yhtiö lisäsi yövuoroon toisen koulutetun hoitajan sekä nimesi uuden vastuuhenkilön yksikköön. Seuraavasta päivästä lukien lisättiin henkilöstöön sairaanhoitaja ja kaksi lähihoitajaa.

Aluehallintovirasto päätti Attendon tekemien toimenpiteiden jälkeen, että hoivakodin toiminta voi toistaiseksi jatkua. Avi pyysi tarkastuskäynnin jälkeen Varkauden sosiaali- ja terveystoimea tekemään yksikön asukkaille terveystarkastukset ja tarkistamaan lääkitykset. Geriatri on tehnyt kaikille asukkaille 7. helmikuuta terveystarkastuksen ja jatkohoitosuunnitelman.

Avi on pyytänyt Attendo Oy:tä hankkimaan tarpeelliset selvitykset ja antamaan asiassa oman lausuntonsa 22. helmikuuta mennessä. Saatujen selvitysten perusteella avi kertoo varmistavansa, että epäkohdat on korjattu pysyvästi, vakituinen vastuuhenkilö on valittu ja henkilöstömäärä on annetun luvan mukainen.