Varkauden kaupungilta vahvistetaan, että asiaan liittyen harkitaan rikosilmoitusta. Joroisissa sijaitsevassa hoivakodissa on täytetty puutteellisesti huumaaviin lääkeaineisiin liittyviä niin sanottuja "huumekortteja".

Lännen Median tietojen mukaan Attendo Oy:n hoivakoti Jalavan toiminnasta harkitaan rikosilmoitusta, joka liittyy huumaavien lääkeaineiden kirjauskäytäntöjen epäselvyyksiin. Aluehallintovirasto totesi 5. helmikuuta tehdyllä tarkastuskäynnillä saatujen tietojen perusteella, että Jalavan henkilöstömitoitus, henkilöstörakenne ja ammatillisuus eivät vastaa asiakkaiden tarpeita, eivätkä ole hoivakodin luvan mukaisia.

Lännen Median saamassa avin tarkastuskertomuksessa todetaan myös, että hoivakodissa on täytetty puutteellisesti huumaaviin lääkeaineisiin liittyviä niin sanottuja "huumekortteja". Esimerkiksi voimakkaiden kipulaastareiden käytöstä on oltava lain mukaan tarkka kirjanpito. Seurannan avulla voidaan varmistaa, että esimerkiksi kipulaastareiden koko paketti on käytetty asiakkaalle tai ylijääneet laastarit on hävitetty asianmukaisesti. Jalavassa huumaaviin lääkkeisiin liittyviä kortteja ei ole tarkastusraportin mukaan allekirjoitetut niiden täyttymisen jälkeen.

Varkauden sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelualuepäällikkö Kirsi Laitinen ja kotihoidon esimies Kirsi Hynninen vahvistavat toimitukselle, että asiassa harkitaan rikosilmoitusta. Heidän mukaansa tarkastukseen liittyen on kerätty aineistoa ja sen pohjalta harkitaan, mihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Avi totesi tarkastuskäynnillä saatujen tietojen perusteella, että Jalavan henkilöstömitoitus, henkilöstörakenne ja ammatillisuus eivät vastaa asiakkaiden tarpeita, eivätkä ole hoivakodin luvan mukaisia. Kyseessä on Attendon verkkosivujen mukaan 50-paikkainen hoivakoti, joka sijaitsee keskellä Joroisten kirkonkylää.

Avin mukaan tarkastuskäynnillä jäi epäselväksi, tietävätkö kaikki henkilökunnasta hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen. Tarkastuksella selvisi myös, että vanhusten ulkoiluun ja viriketoimintaan ei jää hoivakodissa perushoivalta aikaa. Lääkehoidon toteutuksessa todettiin puutteita ja yksikön asiakirjakirjauskäytännöt eivät olleet asianmukaisia.

Attendo Oy esitti tarkastuskäynnin lopuksi selvityksen toimenpiteistä. Yhtiö lisäsi yövuoroon toisen koulutetun hoitajan sekä nimesi uuden vastuuhenkilön yksikköön. Seuraavasta päivästä lukien lisättiin henkilöstöön sairaanhoitaja ja kaksi lähihoitajaa.

Aluehallintovirasto päätti Attendon tekemien toimenpiteiden jälkeen, että hoivakodin toiminta voi toistaiseksi jatkua. Attendon on annettavan Jalavan toiminnasta aville lausunto 22. helmikuuta mennessä.