Asuntolainojen nollakorkojen aika on pian ohi, mutta silti velalliset voivat nukkua yönsä rauhassa: "Sama tilanne on edessä euroalueella"

Juuri näin ja pulassa eivät ole vain poskettomia asuntolainoja ottaneet vaan samassa taloyhtiössä asuvat naapurit, jotka taloyhtiölainan myötä voivat joutua makselemaan niiden osuuden, joilla ei ole rahaa. Asunnon ostovaiheessa on varmasti miettinyt, että myydään asunto sitten jos ei ole lyhennnysvapaiden jälkeen rahaa. Entäs jos asunto ei menekään kaupaksi, koska samanlaisia asuntoja tulee roppakaupalla myyntiin? Hinnat romahtaa ja siinä sitä ollaan. Pankit hierovat jo käsiään, asuntoja on pian taas lunastettavissa ja ihan pilkkahintaan. 90-luvulla tämä pyöräytys hoidettiin vähän eri tavalla, mutta joka tapauksessa asunnot päätyivät pankkien omistukseen roimalla alennuksella. Laina jäi silti velalliselle. Nyt se tulee jäämään naapureille. Onnea kaikille asuntosijoittajille. Tavalliset ihmiset on viime vuosina saatu houkuteltua asuntosijoittajiksi. Kohta amatöörisijoittajille jää luu käteen.