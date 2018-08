Asiantuntija: Pysyvä kesäaika tekisi Suomen talviaamuista entistä pimeämpiä

Professori höpöttää omiaan. Teoria ja käytäntö on eri aisoita. Keskitalvella pimeä vuorokauden aika on niin pitkä, että sillä ei ole pätkääkään merkitystä unirytmiin. Suurin osa vuodesta on Suomessakin valoisaa aamusta iltaan, puhumattakaan kesikesästä, jolloin päivä paistaa ympäri vuorokauden. Valoisista iltapäivistä on ihmisille vain hyötyä. Madeiran saari noudattaa emämaa Portugalin kellonaikaa vaikka on huomattavasti lännenpänä. Aurinko oon siellä korkeimmillaan n. klo 15 ja illat ovat mukvan valoisia.