Asiantuntija ei usko vasemmiston yhdistymiseen – "Oikeistodemarit voisivat hylätä uuden puolueen ja tyytymättömyyttä olisi myös vasemmistoliiton piirissä"

Perussuomalaiset on juuri kaipaamasi puolue. Persujen kannatus nousee koko ajan. Persujen kannatus tulee juuri siitä kun vihervasemmistoa, keskustaa ja kokoomusta ei juuri erota toisistaan. Monessa asiassa on nähty että peli on Persut vastaan muut. Jos haluaa vaihtoehdon nykyiselle politiikalle niin se on Persut.