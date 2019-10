Asiakirja: Aamulehden päätoimittajahaussa nostettiin esiin asuminen: "Lasten iät kuultuaan Telanne oli kysynyt, eikö lapsi ikinä kaipaa äitiään”

Alma Median toimitusjohtajaa Kai Telannetta vastaan on nostettu syyte Aamulehden päätoimittajaksi hakeneen naisen työsyrjinnästä. Toisen epäillyn syrjintätapauksen osalta tehtiin syyttämäjättämispäätös, jossa kerrotaan päätoimittajahaastattelun tapahtumista.

Alma Median toimitusjohtajaa Kai Telannetta vastaan on nostettu syyte työsyrjinnästä. Syyte liittyy Aamulehden päätoimittajan valintaprosessiin, joka alkoi vuonna 2017. Myös Alma Median henkilöstöjohtajaa Virpi Juvosta vastaan on nostettu syyte työsyrjinnästä samaan valintaprosessiin liittyen. Molemmat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Syrjinnän epäillään kohdistuneen nykyisin valtioneuvoston viestintäjohtajana työskentelevään Päivi Anttikoskeen. Poliisin esitutkinnassa epäiltiin, että Anttikosken lisäksi myös toista Aamulehden päätoimittajaksi hakenutta naista olisi syrjitty. Toisen tapauksen osalta tehtiin kuitenkin Telanteen ja Juvosen osalta syyttämättäjättämispäätös.

Lännen Media pyysi syyttämättäjättämispäätökset käyttöönsä syyttäjänvirastosta. Sen mukaan päätoimittajaksi hakenut nainen on kertonut Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanteen kysyneen haastattelussa Tampereella asumisesta. Ensimmäinen haastattelu järjestettiin 11. joulukuuta vuonna 2017.

Hakija oli kertonut haastattelussa avoimesti perhesuhteistaan ja Telanne oli kysynyt naisen lasten ikiä.

”Lasten iät kuultuaan Telanne oli kysynyt, eikö lapsi ikinä kaipaa äitiään”, asiakirjassa todetaan.

"Kuulostaa rankalta ratkaisulta"

Hakija tapasi myös erikseen Alma Median henkilöstöjohtajan Virpi Juvosen Tampereella 3. tammikuuta 2018.

Syyttämättäjättämispäätöksen mukaan Juvonen oli todennut tuolloin, että hakijan ehdottama asumisjärjestely kuulostaa rankalta ratkaisulta. Kyse olisi ollut siitä, että naishakija olisi asunut viikon Tampereella ilman lapsia ja toisen viikon lasten kanssa Helsingissä.

Asiakirjassa kerrotaan, että seuraavalla viikolla Juvonen oli soittanut ja sanonut, että hakijaa ei valita.

”Perusteeksi Juvonen ilmoitti sen epäröinnin, mikä (hakijan nimi) oli kahdessa kaupungissa asumiseen”, asiakirjassa todetaan.

Naishakija oli kertonut esitutkinnassa olleensa haastatteluissa epävarma siitä, haluaako hän ottaa Aamulehden päätoimittajan tehtävän vastaan, mikäli hänet valitaan. Naisen mukaan tämä on näkynyt haastatteluissa ja hän oli puhunut asiasta itse.

Telanne ja Juvonen kertoivat esitutkinnassa, että 17.1.2018 pidetyssä haastattelussa hakija oli epävarma päätoimittajan tehtävään liittyvistä haasteista.

”(Hakijan nimi) itse on mieltänyt asian niin, että ratkaisevaa hänen kannaltaan on todennäköisesti ollut se, että hän on ollut haastatteluissa epävarma siitä, haluaako hän sittenkään ottaa tehtävää vastaan”, syyttämättäjättämispäätöksessä todetaan.

Jos hakija olisi jätetty valitsematta sukupuolensa perusteella, päätös tästä olisi todennäköisesti tehty 11.12. haastattelun jälkeen eikä uusia tapaamisia tai haastatteluja olisi järjestetty, syyttäjä katsoo.

Syyttäjän mukaan hakijan sivuuttaminen on tapahtunut nopeasti 17.1. pidetyn haastattelun jälkeen. Syyttäjä katsoo, että hakijan sivuuttamisen voidaan katsoa johtuneen painavasta, hyväksyttävästä, työhön liittyvästä syystä.

Hakijaa ei ole siten todennäköisin syin sivuutettu kielletyn syrjintäperusteen, sukupuolen, perusteella. Syytteitä asiassa ei nosteta.

Aamulehden päätoimittajaksi valittiin valintaprosessin päätteeksi Jussi Tuulensuu.

Alma Media kustannus Oy on yksi Lännen Median omistajista.