Arktisten asioiden suurlähettiläs kiistää mediaväitteet Rovaniemen kokouksen julkilausumasta: "On ihan selvää, että ilmastoasioita ei voida ohittaa"

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ja seitsemän muun jäsenmaan ministerit saapuvat maanantaina Rovaniemelle Arktisen neuvoston kokoukseen. Washington Postin väitteiden mukaan Yhdysvallat haluaisi poistaa ilmastonmuutoksen kokouksen julkilausumasta.

Suomen arktisten asioiden suurlähettilään Aleksi Härkösen mukaan väite, jonka mukaan Yhdysvallat haluaisi poistaa ilmastonmuutoksen Rovaniemellä maanantaina pidettävän Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksen julkilausumasta, ei pidä paikkaansa. Mitään virallista tietä tietoa asiasta ei hänen mukaansa ole tullut.

– En ole tuommoista ilmoitusta kuullutkaan. Jos joku sen tietäisi, niin se olisi minä, Härkönen kommentoi Lännen Medialle.

Washington Post -lehden mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto on yrittänyt poistaa viittaukset ilmastonmuutokseen Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksen julkilausumasta. Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Yle uutiset.

Härkönen kertoo antaneensa aiheesta haastattelun Washington Post -lehdelle ja pitävänsä kiinni siitä, mitä hän on lehdelle kertonut.

– En ryhdy kommentoimaan sitä, mitä muut ovat sanoneet. Väitteet eivät pidä paikkansa, se on minun ainoa kommenttini.

Lehden väitteet perustuvat kolmen nimettömänä esiintyneen diplomaattilähteen tietoihin. Lähteiden mukaan Yhdysvallat olisi kuitenkin kokouksen lähestyessä kuitenkin jo pehmentänyt tiukkoja kantojaan ilmastonmuutokseen.

Lehden haastattelussa Härkönen myönsi, että sävyeroja on, mutta myös tahtoa saavuttaa yhteisymmärrys löytyy. Hän uskoi, että asiaan löytyy kompromissi.

Neuvottelut ovat loppusuoralla

Washington Post arvelee, että kompromissi voisi olla se, että kokouslausumassa ei mainita Pariisin ilmastosopimusta, josta Yhdysvallat on irtisanoutunut mutta jonka muut Arktisen neuvoston jäsenmaat ovat allekirjoittaneet.

Arktisen neuvoston kokous on ensimmäinen korkean tason tapaaminen sitten vuoden 2017, jolloin Yhdysvallat jättäytyi ilmastosopimuksen ulkopuolelle.

– Neuvottelut ovat kesken, ja on ihan selvää, että ilmastoasioita ei voi tämmöisessä yhteydessä ohittaa. Joka muuta väittää, ei tiedä tai haluaa muuten vain antaa väärää kuvaa asiasta, Härkönen sanoo.

Hänen mukaansa pitkään valmistellun yhteisen julkilausuman neuvottelut ovat jo loppusuoralla mutta sitä hiotaan vielä.

– Toivotaan, että tulee valmista tässä parin päivän sisällä ennen kuin ministerit Rovaniemelle tulevat. Meillä on kokous sunnuntaina päivällä, ja siellä lausuma on tarkoitus viimeistellä. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen hyväksi on Arktisessa neuvostossa tehty töitä jo pitkään ja se tullaan kyllä siinä julistuksessa noteeraamaan, hän painottaa.

Mike Pompeon ohella Rovaniemen maanantaina pidettävään ulkoministerikokoukseen saapuu myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.