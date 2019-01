"Arkadianmäen häirikkö" Mikko Kärnä avautuu kirjassaan: Tulevia sinisiä maaniteltiin keskustaan, Niinistö raivosi ja Sipiläkin saa kyytiä

Kärnä on mies, joka puhuu paljon asiaa ja on pohjoisen puolella. Valitettavasti politiikka on rikki, eikä yksittäisen ihmisen äänestäminen välttämättä vaikuta mihinkaan. Miestä ei voi äänestää äänestämättä samalla puoluetta. Se on väärin!

Poltiikka on rikki, eikä asioiden eteenpäin meneminen ole tavoitteena monestikaan. Oppositio on aina jarruttamassa, vaikka asia olisi hyvä ja kannatettava. Tämä riippumatta siitä kuka/ketä hallituksessa on. Yhdenkään puolueen agenda ei sovi minulle. Ketä siis voin äänestää? Kärnää voisin, mutta Keskustaa en.