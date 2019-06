Arabianrannan murhatutkimus valmis syyttäjälle - esitutkinnan perusteella kyseessä oli yksittäisen henkilön impulsiivinen teko

Poliisi on saanut valmiiksi Helsingin Arabianrannassa jouluaattoiltana tapahtuneen henkirikoksen esitutkinnan, minkä myötä asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Henkirikoksen uhri oli seitsemänvuotias poika, ja rikoksesta epäilty on hänen vuonna 1982 syntynyt enonsa.

Poliisi on tutkinut tekoa murhana, koska tekotapa oli poikkeuksellisen raaka ja julma. Niin ikään uhri oli nuoren ikänsä vuoksi puolustuskyvytön.

Esitutkinnassa on selvinnyt melko tarkka kuvaus tapahtumien kulusta. Henkirikos tapahtui yksityisasunnossa, jossa uhrin perhe vietti joulua. Rikoksesta epäilty eno oli heidän luonaan vieraana.

– Julkisuudessa ja varsinkin sosiaalisessa mediassa on esitetty erilaisia arvailuja teon motiivista. Esitutkinnan perusteella henkirikos oli yksittäisen henkilön impulsiivinen teko. Esitutkinnan aikana ei ole tullut mitään viitteitä esimerkiksi kunniaväkivallasta tai muusta ulkopuolisesta vaikuttamisesta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth toteaa.

Rikoksesta epäilty eno on myöntänyt henkirikoksen ja hänet on määrätty mielentilatutkimukseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimittaa tutkimuslausunnon suoraan syyttäjälle ja käräjäoikeudelle. Syytteen nostamisen määräpäivä on 10. heinäkuuta.

– Poliisi kuuli epäiltyä kahdesti ennen mielentilatutkimusta. Sen jälkeen häntä ei ole ollut tarpeen kuulla uudelleen. Varsinainen tutkintatyö oli tehty pian tapahtuman jälkeen. Sen jälkeen odotimme erilaisia lausuntoja, huolehdimme takavarikkoasioista ja seurasimme uhrin läheisten vointia, Kanth kertoo.