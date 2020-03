Monilla ei ole sitä "toista", nyt olisi tilaa sille yhteisöllisyydelle ja välittämiselle. Riskiryhmien on aika vaikeaa eristäytyä, kun monet asiat on kuitenkin pakko hoitaa. Jos taksinkuljettajia alkaa sairastua enemmässä määrin, vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten elämä muuttuu nopeasti mahdottomaksi. Kuljetuspalvelut ovat kriittinen osa monen elämää. Yksi kriisiin varautumisen tärkeimpiä elementtejä on kuljetuspalveluiden toiminnan varmistaminen, mikä on tila Suomessa? Ei se auta mitään, vaikka kaupoissa olisi tavaraa, ellei sitä tavaraa saa kotiin.