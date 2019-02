Antti Rinteen hoitojakso takana, kuntouttaa nyt itseään punttitreenillä – "Vointini on merkittävästi parempi"

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo, että hänen sairautensa hoitojakso on takana.

– Hyvät ystävät, nyt aletaan jo olla voiton puolella! Tuntuu erittäin hyvältä voida kertoa, että sairauden hoitojakso on taaksejäänyttä elämää. Olen kiitollinen ensiluokkaisesta hoidosta, jota Meilahdessa sain, Rinne kirjoitti sunnuntaina Facebook-sivulleen.

Demarijohtaja sairastui lomamatkallaan Espanjassa keuhkokuumeeseen. Suomessa hänellä havaittiin myös sepelvaltimotukos.

Nyt Rinne kertoo olevansa kuntoutusjaksolla. Toipuminen pitää hänet sairauslomalla helmikuun loppuun.

– Espanjassa tehdyn puutteellisen diagnoosin vuoksi sairaalassaoloaika on pidentynyt ja sen vuoksi on täytynyt polkea kuntopyörää ja jumppailla. Nytkin olen aloittelemassa päivän urakkaa: luvassa on väkevää punttitreeniä, jonka avulla lihaskunto paranee pitkittyneen sairaalajakson jälkeen. On tässä vielä työtä ja puntteja nostettavana, mutta homma etenee hienosti!

Rinne puhkuu jo intoa päästä vaalikentille.

– Se päivä lähestyy vauhdilla. Maaliskuun alussa nähdään!