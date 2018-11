Antti Rinnettä kuullaan tänään Kittilä-käräjillä – kuulusteluissa hän kommentoi potkuja käsitellyttä hotellitapaamista: "Tiedän, etten ollut humalassa"

Jos julkisuudessa kirjoitetaan että äijät ovat olleet Levin hotellihuoneessa humalassa niin politiikassa se on siltä miltä se näyttää. Eli Antin lähtölaskenta on alkanut ja ainoastaan SAK:n vaalirahasäkki voi olla se pointti mikä pitää vaalien lähestyessä Antin kilpailijoiden mölyt mahassa. Mutta mutta, tässä on selvästi draaman aineksia ilmassa eli kohta sieltä saattaa pelmahtaa näyttämölle hotellihuoneessa ollut "Malmin nainen 2". He he, Sitten sitä ollaan Paasivuoren tornissa ihmeissään. Kyllä nyt Rinteen kannattaisi tehdä Aallot, jolloin Timo Harakka tai Lindtman pääsisi framille näyttämään osaamistaan. Tosin koko Poliisikunta, erityisesti KRP ja SUPO ovat Keskustan talutusnuorassa elikkäs nyt jos koskaan Kepun isäntälinja pitää varmasti huolen, ettei Hissijutussa jätetä pienintäkään kiveäkään kääntämättä. Näin se menee.