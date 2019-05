Antti Rinne vahvisti: Sote-uudistus valmistellaan 18 maakunnan pohjalta – Julkiselle sektorille tulee vahva asema

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi lehdistölle torstaiaamuna, että neuvotteluihin osallistuvat puolueet ovat saavuttaneet sovun sote-uudistuksen hallintomallista. Pääkaupunkiseudulle tehtävä erillisratkaisu selvitetään Rinteen mukaan loppuvuoden aikana.

Hallitusneuvotteluissa on saavutettu sopu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen hallintomallista.

Hallitusneuvotteluiden vetäjä, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi torstaiaamuna lehdistölle Säätytalolla ennen neuvotteluiden jatkumista.

Rinteen mukaan sote-uudistus toteutetaan 18 maakunnaksi kutsutun itsehallintoalueen pohjalta.

– Oleellista tässä on se, että on sovittu siitä, että julkinen sektori on pääjärjestäjä ja päätuottaja tässä mallissa. On sovittu myös siitä, että tämän vuoden loppuun mennessä selvitetään, voisivatko kaupungit ja kunnat toimia myös tuottajina, tyytyväiseltä vaikuttava Rinne sanoi lehdistölle.

Lisäksi vuoden loppuun mennessä selvitetään, tuleeko pääkaupunkiseudulle oma erillisratkaisunsa. Hän ei kommentoinut sitä, mikä on yksityisen puolen asema saavutetussa sovussa.

Rinteen mukaan sote-alueiden mahdollinen verotus ja monikanavarahoitus valmistellaan parlamentaarisesti.

Alustavasta sote-sovusta uutisoi torstaiaamuna jo Helsingin Sanomat lähteisiinsä perustuen.

Moni työryhmä saanut työnsä valmiiksi

Rinteen mukaan moni neuvotteluiden ilmiöryhmä on saanut jo työnsä valmiiksi. Ryhmät olivat neuvotelleet pitkään torstain vastaiseen yöhön.

Ainoastaan talouteen ja verotukseen liittyvää työtä on Rinteen mukaan vielä auki.

– Se on auki niin pitkään, kunnes meillä on kokonaiskäsitys taloudesta. Joudumme varmaan käyttämään puheenjohtajapöydän tukena talous- ja veroryhmää, jotta nähdään, että rahat riittävät siihen mitä päätetäänkin.

Myös ympäristöryhmässä on päästy sopuun myöhään keskiviikkoyönä.

Neuvotteluja jatketaan Säätytalolla paljolti myös puheenjohtajien kesken. Puheenjohtajilla on torstai-iltana myös EU-vaalitentti.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi aamulla, että ennen vaalitenttiä pitää myös päästä "haukkaamaan happea".