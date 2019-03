Antti Rinne paljastaa: Näin hän rentoutuu täydellisesti vailla julkisuuden paineita

Rentoutumispaikassa loppui viime kesänä myös tupakkalakko. Nyt on tupakat poltettu, joululomalla vakavasti sairastunut Rinne vakuuttaa.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne valitsi purjeveneen avaimet, kun Lännen Media pyysi ottamaan mukaan itselle tärkeän esineen.

– Meillä on noin 38 vuotta vanha ketsi, kaksimastoinen purjevene, jossa on myös tehokas moottori. Vene on tehty aikanaan DDR:ssä ja painaa jumalattoman paljon.

Rinne kertoo, että vene kuvastaa hänelle paikkaa, jossa voi totaalisesti rentoutua.

– Kaikki muut roolit kuin veneen kipparin rooli ovat silloin sivussa. Ukin rooli on siellä vahvana, Rinne kertoo.

Viime kesänä, kun yksi päivä oli taas purjehdittu, päättyi Rinteen tupakkalakko.