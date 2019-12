Antti Rinne nousemassa hallitustunnustelijaksi – "Ensin on epäluottamusta pääministeri-Rinnettä kohtaan, mutta ei hallitustunnistelija-Rinnettä kohtaan, onhan tämä erikoista"

Nyt on keskustalla kiire vaihtaa johtajaa! Kulmuni ei pysty pitämään näitä "kettuhenkilöitä" millään ruodussa eikä juonittelemasta. On aivan mahdotonta sakkia nämä kurviset, kärnät, hoskoset, kalmarit, heikkiset ja muut. Jos nuo saavat huseerata on sekamelska aivan varma ja keskustan äänet karkaavat edelleen persuihin ja vihreisiin. Huippu oli, että Anttilan piti tulla menneisyyden edustajana lausumaan kommentteja televisioon! Eikö todellakaan ole enää muita kuin papukaijan tavalla muka iskulauseitaan toistava Kulmuni ja Anttila

Keskustalaisilla olisi todellakin viime hetket hiljentää nuo räyhääjät tai heittää vaikka ulos puolueesta. Tuo Heikkisen kieltäytyminen linnanjuhlistakin on todella lapsellinen. Linnan juhla on institutionaalinen, ei Presidentin puolison juhla. Luulisi edes sen asian Heikkisen tajuavan.