Antti Rinne jätti eronpyyntönsä presidentille – Sanna Marin ja Antti Lindtman valmiina tehtävään

Kyllä kepulit kohta juhlii, nyt on esteet pois maakuntakorruptiolta ja muilta vedätyksiltä. Odottelen jo milloin ilmoitetaan maataloustukien nostamisesta, turvetukien nostamisesta jne jne jne. Samalla voimme odottaa vihervasurien autoilijoidentappolinjan jatkuvan uudella kiihkolla. Tervemenoa Suomi. Ehkäpä on aika vaihtaa maata. Mutta kaikki on loogista. Kaikki hallituksen puolueet tulevat olemaan vaalien jälkeen totaalisia marginaalipuolueita, eli nyt on aika kähmiä niin paljon kuin ehtii, ja pedata itselleen lokoisat hallituspaikat valtionyhtiöstä eläkepäivien rahastusta varten.