Antti Rinne: En ole havainnut, että presidentti olisi ylittänyt toimivaltuuksiaan

Onko presidentistä tullut liian itsenäinen joka ei ole kokoomuksen todellisen johdon talutusnuorassa? Kokoomus kuvittelee, että se voi tehdä päätöksiä ohi demokraattisen päättämisen. Kuten pääministerin valinta Kataisesta Stubbiin jonka teki kokoomuksen puoluekokous. Ja nyt Sipilän kanssa persujen ulosheiton jälkeen sinisten ex persujen mutta ilman äänestäjien mandaattia olevien "kansanedustajien ja ministereiden" kanssa. Kun kolmas hallituspuolue heitetään ulos hallituksesta se tarkoittaa hallituksen kaatumista. Minkä lain ja moraalin mukaan hajoittajat saavat jäädä eduskuntaan ja hallituksen? Entä loikkarit? Keiden mandaatilla he ovat eduskunnassa?

Tuollainen omavaltaisuus jossa eroaminen puolueesta jonka kannattajien äänillä on paikkansa saanut mutta oman edun vuoksi puolueen vaihtaminen parempaan hillopaikkaan kesken vaalikauden ja sen hvväksyminen tarkoittaa, että kaikilla työntekijöilläkin on oikeus irtisanomisten jälkeen olla työssä ja saada palkkaa entisillä sopimuksilla. Tuollainen pettäminen äänestäjiään kohtaan on pöyristyttävää kansanvallan aliarvioimista joka kertoo verkostosta jossa ei moraalia ja laillisuutta kunnioiteta. Tämäkö on suomen malli jota maailman onnellisin kansa haluaa noudattaa?