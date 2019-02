Antti Kaikkonen tuuletuskokouksen jälkeen: Keskustan ryhmä tukee ministeri Berneriä yksimielisesti

Pernerin anne on paras ministeri !

Se olisi poistanut Autoveron,mutta Soini kaatoi koko esityksen !

Soini jonka Persut pääsi maamme toiseksi suurimmaksi puolueksi juuri autoveron poisto lupauksen ansiosta. (ja olisi päässyt suurimmaksi jos ei olisi alaknut sekoileen Abortin kieltämisen kanssa)

Persut (Persujen äänestäjät) heitti Soinin ulos kaikkien vaali lupausten pettämisen takia ,mutta siellä kukaan ei puhu Autoveron poistosta joten äänestetään Kokoomusta ! koska Kepu on Autoveron poistoa vastaan.

Kokoomus on ainoa puolue joka sitä kannattaa !