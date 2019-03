Antti Kaikkonen: Soten kaatuminen ei keskustan vika – Sipilän "kova, raju, iso" päätös on Kaikkosen mukaan oikea, vaikka aluksi ei tuntunut siltä

Kyllä se kuule Kaikkonen on sillä tavalla, että soten kaatuminen on kaikkein eniten kepulaisten vika. He edustavat tai edustivat pääministeri puoluetta, jonka hallituksen toimesta eduskuntaan yritettiin tuoda huonosti valmisteltua lakipakettia. Onneksi on olemassa perustuslaki ja perustuslaki valiokunta. Sitä eivät kepulaisetkaan kokoomuslaisten vahvasta tuesta huolimatta onnistuneet sivuuttamaan.