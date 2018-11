Ansiosidonnaisesta voisi kehittää kaikkien palkansaajien ansioturvan, sanoo selvityshenkilö - yhtenä vaihtoehtona Kelan hoitama maksaminen

Kannatan ilman varauksia tätä Sinisten ajamaa uudistusta. Ihmettelen jos tämä ei kiinnosta muita puolueita. No demarit tietenkin on eri mieltä. Jokainen tietää kytkökset. Luulisi että ay-liikkeelle riittää sille varsinaisesti kuuluvat tehtävät, eli työehtosopimuksista neuvottelut yhdessä työnantajaliittojen kanssa yms. Onko ay-liikkeen mahti riippuvainen vain tästä ansiosidonnaisesta? Heikosti menee jos näin on.