Annika Saarikko ei lähde ehdolle keskustan puheenjohtajaksi – "Halusin kertoa ratkaisustani nopeasti, jotta muut voivat rauhassa valmistautua syyskuuhun"

Perhe- ja peruspalveluministerille tasa-arvo on myös sitä, että nainen saa itse valita ja tulla hyväksytyksi kaikkien päätöstensä kanssa.

Nyt se on tiedossa. Ennakkosuosikin asemassa oleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ei ole lähdössä tavoittelemaan keskustan puheenjohtajuutta syyskuussa ylimääräisessä puoluekokouksessa.

Lännen Media tavoitti hetki sitten lomalta palanneen ministerin eduskunnassa. Saarikko oli silmin nähden virkistyneen ja myös helpottuneen oloinen. Päätös oli saatu valmiiksi.

Tärkein syy kieltäytymiselle ovat perhesyyt. Saarikolla ja hänen puolisollaan Erkki Papusella on vuonna 2014 syntynyt Aarni-poika. Perheenlisäystä on luvassa syyskuussa.

– Halusin kertoa päätöksestäsi nopeasti. Ratkaisuni tuntui sydämessä niin selvältä ja oikealta. Nyt muut voivat rauhassa pohtia, miten valmistautua syyskuuhun.

– Itse asiassa ylimääräinen puoluekokous on arvioidusta lasketusta ajasta vain viikko, hän jutteli.

Rinne sai mitä halusi

Hän myöntää, että ajankohta ei ole siis puoluekokouksen kannalta erityisen helppo hänelle, mutta kyse ei ole vain puoluekokouksesta.

– Kysymys on vastuullisesta tehtävästä, johon puolue on hakemassa uutta johtajaa.

Saarikko kommentoi myös puolueen mahdollista hallitustietä. Pääministeri, puolueen puheenjohtajuuden jättävä Juha Sipilä kertoi aiemmin, että hallitustie on kaukana. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen (kesk.) totesi, että hallitusovi on viitisen senttiä raollaan. Saarikkokaan ei sulje ovea kokonaan.

– Vaalien tulos oli meille murskatappio. Kansalaiset osoittivat, että se joukko, joka meihin luotti, harveni merkittävästi vaaleista 2015. Lähtökohta osoittaa ensisijaisesti oppositiota. Samaan aikaan meillä on suuri huoli siitä, että Suomen jatko olisi vastuullinen ja hallitus toimintakykyinen. Tältä osin on vastuullista, että emme sulje ovea tässä kohtaa.

Saarikko jatkaa, että kaikki valta ja vastuu on nyt sdp:n Antti Rinteen käsissä.

– Hän on sitä halunnut ja hän on sitä vaaleissa saanut. Ratkaisut ovat hänen käsissään.

Entä kesä 2020?

Keskustalla on ylimääräisestä puoluekokouksesta huolimatta myös normaali puoluekokous kesällä 2020. Voisiko ajatella kuviota, jossa syyskuussa valittaisiin pätkä puheenjohtaja ja Saarikko olisi ehdolla reilun vuoden päästä?

– Kokous kerrallaan, vastaan näin, mutta lähtökohta on, että syksyllä 2019 valitaan johtaja, jonka kanssa etenemme pidemmälle vaalikauden, hän kuittaa.

En häviä mihinkään

Saarikko tunnetaan voimakkaana tasa-arvon kannattajana.

– Minulle tasa-arvo vuoden 2020 naiselle tarkoittaa sitä, että nainen saa itse valita ja tulla hyväksytyksi kaikkien päätöstensä kanssa. Olen nyt mielenrauhassa, takana on oma päätös. Olen 35-vuotias ja olen saanut politiikalta ja elämältä paljon. Olen kiitollinen siitä, että jos kaikki menee hyvin, saamme syksyllä toisen lapsen. Se on aika ainutkertainen elämänvaihe.

Ministeri myöntää, että häntä hiukan mietityttää, miten hänen päätökseensä suhtaudutaan.

– Mutta minun ajattelussani on oikeus valita myös näin. En ole häviämässä mihinkään. Tavoittelen mielelläni muita vastuullisia tehtäviä, hän jatkaa.

Saarikko sanoo olevansa etuoikeutettu, sillä hänen puolisonsa on elänyt tasa-arvoa teoiksi rinnakkain hänen kanssaan.

– Oli ratkaisuni mikä tahansa, niin hän tukee sitä.

Vehviläinen ei mukana

Kuntaministeri Anu Vehviläinen (kesk.) kertoi Saarikon päätöksen kuultuaan ymmärtävänsä ratkaisun hyvin.

– Häntä on toivottu paljon ehdokkaaksi ja ymmärrän, että moni on pettynyt tästä päätöksestä. Arvostan hänen ratkaisua. Se ei ole varmastikaan syntynyt hetkessä, mutta hän on asian tarkoin pohtinut.

Vehviläinen nimi on myös pyörinyt spekulaatioissa.

– En ole käytettävissä. Olen tämän kierroksen käynyt aiemmin kaksi kertaa läpi. En halua roikottaa nimeäni mukana.

Puolueen entinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvinen (kesk.) kuuli Saarikon ratkaisusta hetki sitten.

Olisiko hän mahdollisesti kiinnostunut puheenjohtajan pestistä?

– Katsellaan rauhassa. En ole sulkemassa mitään ovia, mutta en myöskään availemassa, hän muotoili.