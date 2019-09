Annika Saarikko blogissaan: Tuen Antti Kaikkosta keskustan puheenjohtajaksi

Keskustapuolue on ainoa puolue Suomessa, jolla on edellytyksiä ymmärtää ja kaventaa kuilua kaupungin ja maaseudun välillä. Kaupunki-maaseutu -ilmiö vastakkainasetteluna on jo vanhanaikainen ja tarvitsee poliittista työtä, jotta ilmiön aiheuttamat hankaluudet edes vähenisivät. Monien maatilojen loppuminen aiheutuu juuri siitä, että kaupunkimaisesti ajattelevat ihmiset rynnistivät hakemaan lottovoittoja karjanhoidosta ja viljelystä, koska maksaahan Eu tukia. Niin juuri, mutta työtäkin maatilalla pitää tehdä, ei vain nostaa rahaa automaatista.

Lehtien otsikot kertovat lopputuloksesta : nk. työhön uupuneita maanviljelijöitä, lopetettavaksi määrättyä karjaa ja vanhenevia sekä huonosti kasattuja rakennuksia. Maaseutua ei voi ymmärtää kukaan toinen kuin siellä syntynyt ja kasvanut. Kaupunkielämä ohjaa suoranaiseen laiskuuteen, tukien käyttämiseen ja kulttuurin ahmimiseen, kaikkea kun on tarjolla. Suomen maaseutu on tärkeä paitsi tuottamansa ravinnon kannalta, myös tavallinen osa arkeamme ja tulevaisuuttamme. Siitä ei pidä tehdä nähtävyyttä ja säädellä uusin laein.