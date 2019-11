Andersson ei suoraan tyrmää Antti Rinteen ehdotusta pienten työeläkkeiden korjaamisesta: "Keskustelua vaivaa selvityksen puute"

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei suoralta käsin tyrmää pääministeri Antti Rinteen (sd.) ehdotusta työeläkejärjestelmän korjaamisesta niin, että naisten pieniä työeläkkeitä nostettaisiin ottamalla sitä varten 200–300 miljoonaa euroa työeläkerahastoista.

Rinteen mukaan työeläkkeiden korjaus pitäisi suunnata niille naisille, joille ei perhevapaiden aikana ennen vuotta 2005 kertynyt eläkettä.

Andersson sanoi vasemmistoliiton puoluekokouksen tiedotustilaisuudessa, että tavoite on sinänsä hieno. Siinä parannettaisiin naisten asemaa korjaamalla eläkejärjestelmässä ollut epäkohta.

– Hallitusohjelmassa on kirjaus, että hallitus yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa selvittä, millaisia mahdollisuuksia olisi tehdä nykyistä oikeudenmukaisempaa politiikkaa myös työeläkejärjestelmässä.

Työmarkkinajärjestöt ovat julkisuudessa tyrmänneet Rinteen ehdotuksen.

Anderssonin mukaan keskustelua on vaikea käydä ilman, että on kunnollista selvitystä siitä, millä tavalla Rinteen idea olisi toteutettavissa.

– Nythän keskustelua käydään vain julkisuuden kautta. Fiksumpaa olisi tuoda kaikki osapuolet yhteen ja katsoa selvitysten pohjalta, mitä olisi tehtävissä. Olisi edettävä, kuten hallitusohjelmassa on linjattu, Andersson sanoi.

Anderssonin mukaan vasemmistoliiton tavoitteena on onnistua jatkamaan hallituksessa tekemässä päätöksiä, joilla on konkreettisia vaikutuksia suomalaisten arkeen.

– Se on keskeisin mittari, joilla meidän onnistumista hallituksessa tullaan mittaamaan. Sen lisäksi kehitämme puoluejärjestöä. Ensi vuonna, kun vasemmistoliitto täyttää 30 vuotta, aloitamme työn periaateohjelman uudistamiseksi.

"Puhuttava meille tärkeistä asioista"

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu kansanedustaja Jussi Saramo sanoi yllättyneensä eduskunnassa, kuinka perussuomalaisten puheissa ei ole hänen mielestään edes siteeksi totta.

– Vaikka kuinka argumentoisit järjellä, et välttämättä voita keskustelua. Siksi on tärkeätä puhua meidän asioista ja siirtää keskustelu niihin asioihin, joilla on oikeasti väliä ja joilla on merkitystä ihmisten elämässä. Eikä keskitetä kaikkia voimia vastustamaan yhtä poliittista puoluetta.

Li Anderssonin mukaan on tärkeätä, että ilmastokeskustelussa kuuluu myös muiden kuin vihreiden ja perussuomalaisten ääni.

– Siinä vasemmistoliitolla on tärkeä rooli, kun toimme siihen oikeudenmukaisuuden käsitteen. Nyt pitää osoittaa, mitä se konkreettisesti tarkoittaa.

– Se on politiikkaa, joka luo työpaikkoja ja antaa esimerkiksi maataloustuottajille mahdollisuuden myydä biokaasua. Pienituloisille tulee mahdollisuuksia tehdä ympäristöystävällisiä valintoja. Tarvitaan ratkaisuja energiapolitiikassa ja verotuksessa.

Varapuheenjohtaja Jouni Jussiniemen mukaan vasemmistoliiton erottaa sdp:stä muun muassa se, ettei vasemmistoliitto hyväksynyt kiky-sopimusta, vaan oli siitä selkeästi eri mieltä.

– Vasemmistoliitto on ollut myös etunenässä esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksissä ja radikaalimmassa ihmisoikeuspolitiikassa, varapuheenjohtaja Minna Minkkinen sanoi.