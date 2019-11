Andersson ehdotti: Valtio voisi yhden vuoden ajan maksaa lähes kokonaan kulut polttomoottoriautojen muuttamisesta biokaasulla käyviksi

Te äänestitte vasemmistolaiset valtaan joten "nauttikaa" toki tästä sirkuksesta. Ne meinaa perustaa koko politiikan "ihmisen aiheuttamalle ilmastonmuutokselle" ilman että ovat esittäneet meille laisinkaan tieteellisiä tuloksia tästä. Ilmastonmuutos toki on totta, koska se on luonnollista, mutta missä on tieteellinen todiste, että hiilidioksidilla olisi asiassa mitään osuutta? Saadaan me tätä asiaa kysellä jos todellakin meinaavat näin radikaaleja olla.